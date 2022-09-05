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Культура

Две тысячи бесплатных билетов на экскурсии получат жители Северо-Запада

Фото: Туристский информационный центр

Две тысячи бесплатных билетов на экскурсии и выставки могут получить жители 11 регионов Северо-Запада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

Проекту «Серебряное ожерелье России» исполняется десять лет. В связи с этим с 9 по 19 сентября пройдёт социальная акция «Гостеприимное Серебряное ожерелье», в ходе которой жителям СЗФО предоставят бесплатные билеты.

«Вы сможете побывать на крышах Санкт-Петербурга, съездить на остров Коневец в Ленинградской области, поучаствовать в театрализованной экскурсии в Великом Новгороде, узнать, как живут в тундре в НАО, побродить по замку в Калининграде и это далеко не всё!» - говорится в сообщении.

Каждый регион покажет свои главные достопримечательности и откроет новые малоизвестные места.

Чтобы стать участником акции и получить бесплатный билет, нужно зарегистрироваться в Клубе путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club. Ссылки, по которым можно будет зарегистрироваться, будут выложены на сайт 6, 7, 8 и 14 сентября в 16:00.

Партнером и организатором акции в Псковской области «Гостеприимное Серебряное ожерелье» выступил Туристский информационный центр Псковской области.

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