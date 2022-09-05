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Общество

В Псковской области впервые зарегистрировали рождение ребёнка вне ЗАГСа

Рождение ребёнка без посещения родителями органа ЗАГС впервые зарегистрировали в Псковской области. Такая возможность появилась благодаря суперсервису «Рождение ребёнка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете юстиции.

Регистрацию рождения ребёнка на основании электронного медицинского документа о рождении произвели в отделе ЗАГС Островского района.

«Первым ребёнком в Псковской области, рождение которого было зарегистрировано на основании электронного медицинского свидетельства, стала девочка. Родители решили назвать её красивым русским именем Анастасия», – отметили в комитете.

Напомним, что оформление медицинского свидетельства о рождении в электронном виде производится исключительно по желанию матери. Граждане, которые привыкли использовать бумажные документы, могут зарегистрировать рождение ребёнка привычным образом – обратиться в орган ЗАГС с медицинским свидетельством о рождении на бумажном носителе.

При регистрации рождения ребенка в электронном виде также сохраняется возможность в последующем получить документ о регистрации рождения ребёнка на привычном гербовом бланке свидетельства о рождении. Для этого родителям (или одному из родителей) будет необходимо лично обратиться в орган ЗАГС.

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