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Общество

Костёр стал причиной лесного пожара

Фото Противопожарного лесного центра

За истекшие выходные на территории Псковской области был ликвидирован один лесной пожар. Как сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области, в субботу работникам КУ «Опочецкое лесничество» поступило сообщение от местного населения о лесном пожаре вблизи населенного пункта Александрово, на берегу озера Высокое. 

Для реагирования на сообщение был организован совместный выезд работников Гавровского участкового лесничества и лесопожарной станции г. Опочка.

В результате натурного обследования на берегу озера был выявлен очаг торфяного пожара площадью 0,02 га, который был ликвидирован в течение двух часов. 

Благодаря звонку неравнодушного гражданина пожар не успел распространиться на большую площадь и причинить значительный вред лесу. Предположительная причина пожара – непотушенный костёр.

Напоминаем, что в течение пожароопасного сезона использование открытого огня допускается на площадках, отделённых противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления. Запрещено использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.

Фото противопожарного лесного центра Псковской области

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