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ФОТОФАКТ «Лососёвый» гриб обнаружили в псковском лесу

Фото: Александр Никифоренко. Группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»

Фотографией редкого гриба поделился подписчик группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Никифоренко. Группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот такая красота. Гепиния гельвеллоидная», - говорится в сообщении.

Фото: Александр Никифоренко. Группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»

Эти грибы иногда сравнивают с фруктовыми цукатами или ломтиками лосося. Структура желеобразная, полупрозрачная, нежная и гладкая на ощупь. Гепиния гельвеллоидная относится к съедобным грибам четвёртой категории. Редкий гриб можно встретить в хвойных лесах на гниющих остатках древесины.

Ранее сообщалось, что редчайший гриб обнаружили в Полистовском заповеднике.

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