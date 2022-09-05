ФОТОФАКТ «Лососёвый» гриб обнаружили в псковском лесу

17:15, 05 сентября 2022, ПАИ

Фотографией редкого гриба поделился подписчик группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такая красота. Гепиния гельвеллоидная», - говорится в сообщении.

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Эти грибы иногда сравнивают с фруктовыми цукатами или ломтиками лосося. Структура желеобразная, полупрозрачная, нежная и гладкая на ощупь. Гепиния гельвеллоидная относится к съедобным грибам четвёртой категории. Редкий гриб можно встретить в хвойных лесах на гниющих остатках древесины.

Ранее сообщалось, что редчайший гриб обнаружили в Полистовском заповеднике.