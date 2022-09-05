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Дисциплинарное взыскание за еду в тумбочке получил в колонии псковский экс-замгубернатора

Дисциплинарное взыскание за еду в тумбочке получил псковский экс-заместитель губернатора Александр Кузнецов, отбывающий срок в колонии строгого режима в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Себежский районный суд Псковской области рассмотрел дело по административному иску Александра Кузнецова к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области, начальнику отряда отдела по воспитательной работе о признании незаконным рапорта от 22 февраля 2022 года о наложении взыскания в виде устного выговора.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований.

В рапорте, в частности, указывалось, что в прикроватной тумбочке Кузнецова «был обнаружен предмет, относящийся к продуктам питания». Тем самым Кузнецов нарушил правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, что послужило основанием для наложения на него дисциплинарного взыскания в виде устного выговора.

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