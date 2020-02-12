Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову

13:33, 12 февраля 2020, ПАИ

Бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Приговор огласили в зале Псковского городского суда 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно решению суда, Александру Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком 5 лет лишения свободы. В срок обывания наказания зачитывается период содержания в сизо с 14 декабря 2018 года.

Суд установил, что бывший вице-губернатор, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

Судья подчеркнул, что вина Александра Кузнецова полностью подтверждается исследованными доказательствами, представленными в уголовном деле.

Доводы стороны защиты признаны не состоятельными, а ряд из них, по мнению суда, основан на неверном понимании закона.

С последним словом Александра Кузнецова можно ознакомиться здесь>>>

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора было возбуждено в декабре 2018 года.

По итогам зседания суда адвокаты Александра Кузнецова от комментариев для прессы отказались.

Фоторепортаж с оглашения приговора здесь>>>