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Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову

5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима - таков приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области. Фото здесь и далее Михаил Синев и Дарья Хваткова

Бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Приговор огласили в зале Псковского городского суда 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно решению суда, Александру Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком 5 лет лишения свободы. В срок обывания наказания зачитывается период содержания в сизо с 14 декабря 2018 года.

Суд установил, что бывший вице-губернатор, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

Оглашен приговор экс-заместителю губернатора Псковской области. Фото здесь и далее Михаил Синев и Дарья Хваткова

Судья подчеркнул, что вина Александра Кузнецова полностью подтверждается исследованными доказательствами, представленными в уголовном деле.

Доводы стороны защиты признаны не состоятельными, а ряд из них, по мнению суда, основан на неверном понимании закона.

Александр Кузнецов выслушал приговор суда - 5 лет лишения свободы. Фото здесь и далее Михаил Синев и Дарья Хваткова

С последним словом Александра Кузнецова можно ознакомиться здесь>>>

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора было возбуждено в декабре 2018 года.

По итогам зседания суда адвокаты Александра Кузнецова от комментариев для прессы отказались. 

Фоторепортаж с оглашения приговора здесь>>>

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Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ) ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов В Псковском городском суде начинается слушание по делу бывшего вице-губернатора Арест бывшего псковского вице-губернатора продлён до 12 сентября На два месяца продлили арест для бывшего псковского вице-губернатора Александра Кузнецова До 12 мая суд продлил нахождение под стражей бывшему вице-губернатору Псковской области Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей Александр Кузнецов заключён под стражу до 12 февраля
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