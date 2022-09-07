Новый филиал «Вообразилии» откроется на Запсковье 12 сентября

12:00, 07 сентября 2022, ПАИ

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Новый филиал образовательного центра «Вообразилия» откроется в Пскове 12 сентября на улице Ипподромной, 154а, сообщил Псковскому агентству информации директор центра Олег Абрагам.

«Открытие центра позволит людям, живущим на Запсковье, не возить своего ребёнка на занятия с другого конца города. Для них это намного удобнее», — пояснил директор «Вообразилии».

Олег Абрагам обратил внимание на то, что в новом филиале обустроены просторные кабинеты, где специалисты смогут работать с большим количеством детей.

«С детьми будут заниматься и те сотрудники, которые сейчас работают в нашем филиале на Рижском проспекте, а также будут приняты новые люди», — отметил он.

С 2017 года центр успешно помогает детям, которым требуется логопедическая и дефектологическая помощь. В «Вообразилии» работают с детьми с ОВЗ и тяжёлыми проблемами развития. В частности, здесь оказывают и услуги подготовки к школе: псковичи могут обратиться к репетиторам по различным предметам — от математики до английского языка.

В этом году на базе обоих филиалов центра будут реализовывать проект «Знание — сила», который получил поддержку правительства Псковской области. Его цель — в доступной форме рассказать ребёнку о ценностях России, познакомить с её культурным достоянием. Для этого будут использоваться разные методы.

Важную информацию до детей планируют доносить через сказки, которые помогут подрастающей личности развить свои нравственные качества и легче воспринять материал. Часть уроков будет проходить бесплатно, часть — на льготной основе.

«Проект рассчитан на то, чтобы у дошкольников сложилось представление о том, чем живёт наша страна, чтобы они научились понимать, что есть люди разных национальностей и разных убеждений. Мы хотим, чтобы дети знали символы и историю своей страны. Очень важно, чтобы ребёнок не просто жил в своём маленьком городке и думал, что, кроме дома и садика, ничего нет, а чтобы он ощущал себя частью большой страны», — рассказал Олег Абрагам.

Детский центр находится в Пскове на Рижском проспекте, 49а (филиал на Ипподромной, 154а откроется с 12 сентября). Все интересующие вопросы вы можете задать по телефонам +7-951-751-85-05 или +7-953-248-77-37.

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Отметим, что услуги центра лицензированы. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 60Л01 0001129.