Диетолог рассказал, сколько раз в день нужно есть пожилым людям

17:50, 05 сентября 2022, ПАИ

Сколько раз в день нужно есть пожилым людям, рассказал диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Эксперт отметил, что соблюдение этих правил поможет избежать недоедания и переедания, которые могут быть вредны для пожилого человека.

«Не меньше трех и не больше пяти раз в день. Здесь главное – не перегружать себя большим объемом, лучше дробно и понемножку. Это способствует, с одной стороны, тому, чтобы не было чувства голода и ущемленности, а с другой стороны, чтобы не допустить переедания», – цитирует Виктора Тутельяна портал «Москва 24».

Диетолог добавил, что более частое употребление пищи может привести к перееданию, а меньшее – недоеданию, и тогда у человека может возникнуть потребность в большем объеме пищи, что нежелательно.

Полноценный белок, который организм легко усваивает, должен обязательно состоять в рационе питания. Этими продуктами может стать рыба, творог, реже можно употреблять мясо. Не стоит забывать об овощах и фруктах, подчеркнул эксперт.

От сладкого отказываться не стоит, если есть его в меру, вреда это не принесет. «Можно всё, но зависит от количества. Если съел одну конфетку – это одно, а если съел полторта – это совсем другое. Нужно очень немного, потому что иначе будет нагрузка на уже изношенный инсулярный аппарат. Если и нет у человека сахарного диабета, всё равно это нагрузка большая. Поэтому лучше себе не отказывать в принципе ни в чем, но есть немного», – сказал эксперт.