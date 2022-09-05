Стать участниками «Дней дизайна – 2022» в Витебске могут студенты ПсковГУ

18:00, 05 сентября 2022, ПАИ

Художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени П. М. Машерова приглашает студентов Псковского государственного университета принять участие в международной выставке-конкурсе «Дни дизайна – 2022» в Витебске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Работы могут быть представлены в следующих номинациях: «Айдентика», «Анимация логотипа», «Дизайн интерьера (3D-визуализация)», «Дизайн экстерьера (3D-визуализация)», «Дизайн общественной среды (анимация)», «Персонаж», «Арт-объект», «Макет», «Прототип», «3D-персонаж», «Фотография», «Видеоролик».

Приём электронных заявок участников осуществляется до 30 сентября здесь. Выставка-конкурс пройдёт в смешанном формате.

К участию принимаются индивидуальные и коллективные работы. Подробности - в прикреплённом положении.

Отметим, преподаватели, аспиранты, магистранты и работники учреждений образования имеют право принять участие в выставке, однако не могут участвовать в конкурсной программе.