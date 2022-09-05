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Общество

Стала известна программа сентябрьского фестиваля «Осень в Михайловском»

Фото: пресс-служба Пушкинского заповедника

Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» XVI состоится с 6 по 9 сентября на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Это социокультурное событие традиционно объединит более 150 специалистов библиотечной отрасли, деятелей культуры, науки, образования, книгоиздателей, писателей, литературных критиков, а также более 3 тысяч читателей библиотек Псковской области и более 5 тысяч удалённых пользователей. Его организовывает ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им.В.Я.Курбатова».

Открытие фестиваля состоится 7 сентября в 10.00 в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Научно-культурный центр, малый зал (п. Пушкинские Горы, бул. им. С. С.  Гейченко, д.1)..

Фестиваль по праву входит в список крупнейших профессиональных библиотечных мероприятий и с 2004 года является крупнейшей площадкой для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями
в области продвижения книги и чтения в Российской Федерации.

В этом году, помимо традиционной программы, которая включает аналитическую панель «Библиотеки и литературные музеи — хранители нематериального культурного наследия», научно–практическую конференцию «Продвижение чтения в России: диапазон идей, концепций
и практик», фестиваль–конкурс лучших проектов по продвижению книги, чтения и библиотеки «Читающая Россия», встречи с писателями, мастер–классы и лекции, в Пушкинских Горах запланирован старт Всероссийской премии имени В.Я.Курбатова.

Также этой осенью профессиональное пространство фестиваля будет представлено новыми событиями в рамках «Осеннего библиоинтенсива»: творческие мастерские, галереи виртуальных выставок, экспериментальный театр, лаборатория литературного краеведения.

Программа фестиваля по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» впервые будет разделена на профессиональную и публичную. Параллельные мероприятия будут проходить не только в Пушкинских горах, но и в Пскове, Печорах, Острове, Великих Луках. Активными участниками события станут читатели библиотек Псковской области — для них подготовлен литературный марафон «Ещё не всё прочитано» (Псков — Остров — Пушкинские горы — Печоры — Великие Луки —Псков).

Впервые за всю историю фестиваля будут организованы онлайн–трансляции мероприятий Межрегионального фестиваля по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2022» на портале «Культура.РФ»:

—07 сентября 2022 г. — онлайн–трансляция из Пушкинских гор церемонии открытия фестиваля и аналитической панели «Библиотеки
и литературные музеи — хранители нематериального культурного наследия».

— 09 сентября 2022 г. — онлайн–трансляция из Пскова музыкально –литературной вечеринки «Библиотечник».
Комитет по культуре Псковской области.

Подробнее с программой можно ознакомиться во вложении.

 

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