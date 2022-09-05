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Общество

У фестиваля театрального искусства «В Себеж к Гердту» появился сайт

Скрин сайта фестиваля

Начал свою работу официальный сайт областного открытого фестиваля театрального искусства «В Себеж к Гердту». Об этом сообщает администрация Себежского района. Самая свежая и актуальная информация будет быстрее всего публиковаться на страницах этого сайта.

Уже сейчас вы можете познакомиться с площадками, которые будут работать 17 сентября 2022 года в городе Себеж: «Театральный ринг», Кукольный квартал», «Затея сельской остроты», «Школа юных блогеров».

Областной открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» посвящен советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту.

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