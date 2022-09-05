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Общество

В Пскове откроется выставка «История скульптуры наощупь»

Любую скульптуру можно потрогать. Фото Афиша Псков

Выставка «История скульптуры наощупь» начнет работать в галерее «Цех» с 8 сентября. Об этом сообщил сайт «Афиша Псков».

Новая выставка в галерее «Цех» — специальный проект для незрячих и слабовидящих людей.

В экспозиции представлены точные гипсовые копии скульптурных шедевров разных периодов (в первую очередь, античности и эпохи Возрождения), входящих в коллекцию музея слепков Академии художеств. Экспонаты предоставлены генеральным партнером выставочного проекта – реставрационно-строительной компанией «Ордер» (Санкт-Петербург).

Помимо образцов западноевропейской скульптуры на выставке представлены и работы российских скульпторов ХIХ века, а также несколько фрагментов рельефов из Дмитриевского собора во Владимире (XII в), знаменитого своей белокаменной резьбой.

Все скульптуры можно трогать руками. Зрители смогут прикоснуться к голове «Давида» Микеланджело, заметить фрагментарные утраты на лице «Перикла в коринфском шлеме» работы Кресилая или наощупь определить мимику «Пророка Иеремии» Донателло.

Презентация проекта пройдет 8 сентября в 18.00. Для слабовидящих посетителей будет проведена экскурсия по выставке. Выставка будет открыта для посещения для всех желающих до 20 сентября.

Выставка «История скульптуры наощупь» проводится в рамках проекта «Особенный зритель» программы «Культура российской провинции» Российского фонда культуры. Организатором проекта в Псковской области выступает АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей».

Галерея открыта ежедневно с 12.00 до 19.00. Вход свободный.

Галерея «ЦЕХ» Псков, улица Пушкина, 13-а (административное здание за Псковским театром драмы)

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