Неудачная шутка лишила пассажира «Домодедово» отдыха на юге
Нетрезвый пассажир наглядно продемонстрировал, как за неудачную шутку можно лишиться отпуска в Сочи. Пишет Telegram-канал «Москва24».
В аэропорту «Домодедово» шутник при проверке документов сказал сотрудникам полиции, что в рюкзаке бомба. Его иронии не поняли. Результат не заставил себя ждать – пассажира тут же скрутили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отдых в Сочи отодвинулся.
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