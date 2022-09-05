Неудачная шутка лишила пассажира «Домодедово» отдыха на юге

21:20, 05 сентября 2022, ПАИ

Нетрезвый пассажир наглядно продемонстрировал, как за неудачную шутку можно лишиться отпуска в Сочи. Пишет Telegram-канал «Москва24».

В аэропорту «Домодедово» шутник при проверке документов сказал сотрудникам полиции, что в рюкзаке бомба. Его иронии не поняли. Результат не заставил себя ждать – пассажира тут же скрутили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отдых в Сочи отодвинулся.