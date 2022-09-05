10 сентября в Пскове пройдёт чемпионат по пляжному теннису
Псковичей приглашают принять участие в официальном чемпионате города Пскова по Пляжному теннису. Информация о проведении чемпионата появилась в паблике «Пляжный теннис. Псков».
Чемпионат согласован с Псковской областной федерацией тенниса и администрацией города Пскова, сообщают организаторы. Игры пройдут с привлечением СМИ и спонсоров. Пары, которые займут 1-3 места, получат официальные спортивные разряды!
Когда и во сколько?
10 сентября (суббота)
Сбор участников с 11:00
Официальное начало в 11:45
Где?
Псков, городской пляж
(Красноармейская наб.)
Стоимость участия
500₽ с человека
«Всех, кто любит спорт, мы будем с нетерпением ждать на нашем мероприятии, в том числе тех, кто ещё только учится держать ракетку в руках», - пригласили устроители чемпионата.