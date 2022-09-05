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Происшествия

Несовершеннолетний на мопеде протаранил Porsche Cayenne в Печорском районе

Фото с места происшествия

В Печорском районе в деревне Изборск на Псковской улице у дома №1 произошло столкновение автомобиля Porsche Cayenne и мопеда. 

В результате ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда, госпитализирован в медучреждение. 

По нашим данным, водитель мопеда не имел водительского удостоверения. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото с места происшествия

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