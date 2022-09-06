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День продающего сторителлинга впервые отмечают сегодня

День продающего сторителлинга отмечается 6 сентября, впервые – в 2022 году, сообщает calend.ru. Термин «Сторителлинг» произошел от англ. Storytelling – повествование, рассказывание историй. Но не каждая история может называться сторителлингом.

Продающий сторителлинг – это маркетинговый инструмент, который помогает донести ценности и смыслы продукта, бренда, услуги с помощью историй, рассказанных на языке, понятном и адекватном целевой аудитории и ситуации. Не просто историй, а тех, что привлекут внимание, запомнятся и выделят продукт, бренд, услугу или автора среди конкурентов и вала прочей информации.

Продающий сторителлинг помогает решать задачи бизнеса и писать тексты не для себя, а для клиентов, то есть рассказывать о продукте так, чтобы его хотелось купить.

Инициатором праздника выступила Марина Васильева, ведущий эксперт по теме, автор курса по продающему сторителлингу и контент-наставник блогеров и топ-экспертов России и СНГ. Идея праздника родилась еще в 2016 году, когда стартовал первый запуск курса, и была активно поддержана участниками. А датой выбрали старт проекта, совпавший с днем рождения эксперта.

Продающий сторителлинг – это инструмент с набором методик и способов его применения в каждой конкретной сфере. Его можно изучить, адаптировать для собственных задач и успешно применять для развития бизнеса. Это не старые приемы рассылки стандартных пресс-релизов одного содержания во все каналы, которые пролетят незамеченными для 99% аудитории, а умная, правдивая и адресная подача информации, которая цепляет внимание и запоминается.

Этот день призван объединить тех, кому важно найти общий язык со своей целевой аудиторией, сформировать позитивное и честное представление о себе, деле, которым они занимаются, и продукте/услуге, которые помогут клиентам решить их задачи:

· копирайтеры, специализирующиеся на «продающих» текстах;

· блогеры и ведущие аккаунтов соцсетей;

· эксперты в самых разных сферах;

· бизнесмены, которые сами пишут тексты для своего бизнеса.

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