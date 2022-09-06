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Евтихий Тихий наступил по народному календарю

6 сентября отмечается память священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла, сообщает calend.ru. Хотя он и не вошел в число апостолов от семидесяти, но за свои труды также стал именоваться апостолом.

Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, услышав его проповедь об Иисусе Христе, а позже, встретившись с Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. В странствиях ему пришлось испытать множество мучений: язычники, разгневанные посягательством на их верования, морили его голодом, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Во время одной из пыток произошло чудо: лев, выпущенный на Евтихия, заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу. Видя это, многие язычники обратились в христианство. Свою жизнь святой закончил мученически: его приговорили к смертной казни.

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их.

Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

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