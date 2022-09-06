12,4% доходов тратят семьи в Псковской области на оплату коммунальных услуг

07:26, 06 сентября 2022, ПАИ

12,4% доходов тратят семьи в Псковской области на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива. Такие данные, исходя из статистики за 2021 год, приводит РИА Новости. За год этот показатель увеличился на 1%.

В среднем речь идёт о сумме в 4 122 рубля из доходов среднестатистической семьи в регионе.

Меньше всего на оплату ЖКУ уходит у семей в Дагестане - 5,6% (3 556 рублей) от общего дохода. Больше всего - 14,2% (9 919 рублей) - приходится отдавать за «коммуналку» семьям в Камчатском крае.