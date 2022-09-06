Четыре из шести корпусов соцгородка в Пскове находятся в высокой степени готовности – Михаил Ведерников

07:52, 06 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход завершения строительства социального городка в Пскове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



По его словам, из шести корпусов четыре находятся в высокой степени готовности. В этих корпусах завершены отделка стен и устройство напольного покрытия, проведен монтаж слаботочных систем, потолков и светильников, устанавливаются двери.



Во всем комплексе зданий завершены кровельные работы, осталось установить снегозадерживающие конструкции. Смонтированы лифты.



«Сейчас проводится приемка работ по благоустройству прилегающей территории. Есть ряд замечаний, например, по бордюрному камню – поручил детально все проверить, чтобы недочёты были устранены», - отметил глава региона.