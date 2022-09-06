В Госдуме предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации

09:24, 06 сентября 2022, ПАИ

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил устанавливать в школах специальные доски, рассказывающие об их выпускниках, которые совершили подвиги во время специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в 29 школах Ульяновска открыли памятные доски погибшим участникам военной спецоперации на Украине.



«Нам нужно отмечать тех, кто совершает подвиги. Нам нужно открывать памятные доски с информацией об участниках специальной военной операции, выпускниках школ. В честь не только погибших, но и тех, кто совершил подвиг», - заявил Чернышов.

