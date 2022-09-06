Псковичи поделились планами на осенний отпуск

08:08, 06 сентября 2022, ПАИ

Самые популярные туристические направления для отдыха осенью у псковичей — Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва, сообщает SuperJob.

Один из трёх трудоустроенных псковичей планирует пойти в отпуск этой осенью: 15% проведут его дома, 6% отправятся на дачу, 10% планируют поездку по России и еще 3% проведут отпуск за границей. Отдыхать в России респонденты чаще всего планируют на Черноморском побережье, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Калининградской области, в городах Золотого кольца, на Северном Кавказе и в Карелии. За пределами России для осеннего отпуска жители чаще выбирали Турцию, Египет и Грузию. 54% жителей Пскова не планируют брать отпуск на осень.

Путешествовать по России во время своего отпуска чаще собираются респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (12%). Заграничный отпуск этой осенью чаще всего планируют опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. (5%).

По сравнению с 2020 годом респонденты стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России: 10% сейчас, 7% два года назад.