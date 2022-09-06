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Общество

Дожди и до +14 градусов прогнозируют синоптики в Пскове 6 сентября

До 14 градусов тепла ожидается в Пскове 6 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

В Пскове ночью синоптики обещают кратковременные дожди. Воздух днём может прогреться до 14 градусов, ночью температура составит от +7 до +9 градусов.

На территории региона в этот день прогнозируют переменную облачность. Днём без существенных осадков, ночью возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха днём: +11...+16,  ночью: +4...+9.

В Великих Луках утром пройдёт небольшой дождь. Температура днём составит от +13 до +15 градусов, ночью ожидается от +4 до +6 градусов.

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