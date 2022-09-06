Великолучанин погасил долги ради сделки с недвижимостью

10:06, 06 сентября 2022, ПАИ

Житель Великих Лук погасил долг по кредиту на сумму более 160 тысяч рублей ради сделки с недвижимостью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства и заработную плату должника, а также постановление о запрете на совершение действий по регистрации.

В связи с необходимостью продать недвижимость мужчина погасил свои долги, после чего все ограничительные меры были сняты.