Великолучанин погасил долги ради сделки с недвижимостью
Житель Великих Лук погасил долг по кредиту на сумму более 160 тысяч рублей ради сделки с недвижимостью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства и заработную плату должника, а также постановление о запрете на совершение действий по регистрации.
В связи с необходимостью продать недвижимость мужчина погасил свои долги, после чего все ограничительные меры были сняты.
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