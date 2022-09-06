Бренд «Сделано в России» перезапустят в октябре

10:07, 06 сентября 2022, ПАИ

Бренд «Сделано в России» перезапустят в октябре, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского экспортного центра Алексея Солодова.

По его словам, рестарт бренда позволит повысить доверие к отечественным производителям. «В середине октября будет объявлен старт новой программы – планируется перезапуск бренда «Сделано в России». Это будет сделано на одноименном форуме 20 октября в Манеже в Москве. Цель перезапуска – сделать так, чтобы бренду больше доверяли. И что немаловажно – это дать экспортёрам некие преимущества по отношению к той продукции, которая не будет брендирована этим «Made in Russia», – сказал Алексей Солодов.

Он пояснил, что это формат сертификации, который призван объединить под общим брендом многие виды продукции. По его словам, получить такую сертификацию предпринимателям будет несложно. Разрешения будут выдавать несколько организаций. Главные условия: продукция должна быть произведена в России и из отечественного сырья.