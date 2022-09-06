В Госдуме предлагают индексировать пенсии пожилым волонтёрам

10:18, 06 сентября 2022, ПАИ

Согласно позиции Минтруда, пенсионеры, которые безвозмездно работают в некоммерческих и общественных организациях, приравнены к неработающим, что дает им право на индексацию их пенсий. Распространить такой порядок на людей, бесплатно трудящихся в муниципальных организациях, включая советы городских поселений, предложила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. 6 сентября она направит письмо с просьбой рассмотреть такую инициативу министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает «Парламентская газета».

Работодатели обязаны подавать в Пенсионный фонд отчетность и уплачивать страховые взносы за всех сотрудников, которым выплачивают зарплату, независимо от того, как те оформлены — по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Это касается и пенсионеров. Так что, пока они трудятся и за них начисляют взносы, они считаются работающими. И пенсию им не индексируют, пока они не уволятся.

Но есть нюансы. Например, люди могут работать, не получая деньги за свой труд. В этом случае действует особый порядок. В прошлом году на сайте Пенсионного фонда разъяснили позицию Минтруда по этому поводу: люди, которые безвозмездно работают в некоммерческих и общественных объединениях и за которых работодатели не перечисляют взносы в ПФР, будь то рядовые сотрудники или руководители, считаются неработающими. Соответственно, страховые пенсии им должны индексировать как неработающим пенсионерам. А руководству НКО не нужно предоставлять в Пенсионный фонд специальную отчетность и уплачивать взносы за таких работников. Однако необходимо подтвердить, что сотрудники трудятся на безвозмездной основе, представив учредительные документы с соответствующими положениями — устав или решение о назначении руководителя.

Между тем в Минтруде учли не всё, считает Наталья Костенко. Ведь человек может безвозмездно трудиться не только в некоммерческой организации, но и, например, в органе местного самоуправления.

К депутату обратилась жительница Краснодарского края, которая на непостоянной основе и без денежного вознаграждения занимала выборную должность председателя Совета одного из городских поселений Краснодарского края. По словам заявительницы, хотя работодатель не начислял за нее страховые взносы, её пенсию по решению территориального органа ПФР не стали индексировать как для неработающего пенсионера. В ответ на запрос муниципальных депутатов в ПФР сообщили, что Совет городского поселения — это представительный орган, а не общественная организация, поэтому работодатель обязан предоставлять отчет на каждого работника по форме СЗВ-М, как и на оплачиваемых сотрудников. А это значит, что по отчетам сотрудники считаются трудоустроенными и индексация им не полагается.

Это не единственное обращение такого рода, когда люди, работающие на общественных началах в органах местного самоуправления, прежде всего в Советах муниципальных образований, столкнулись с отказом в индексации пенсий, отметила Наталья Костенко.

«На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе. Среди таких работников немало пенсионеров-волонтеров. Притом что эти люди не просто безвозмездно выполняют важную роль в организации жизни граждан в органах местного управления, но и несут серьезную государственную ответственность перед страной и ее жителями, их пенсионные права сегодня нарушаются», — написала депутат министру.

Наталья Костенко обратилась к Антону Котякову с предложением освободить муниципальные органы и организации и подведомственные им структуры от обязанности сдавать в пенсионные органы данные в формате СЗВ-М в отношении работников, не получающих зарплату.

«Также прошу вас рассмотреть возможность обеспечения вышеуказанных работников муниципальных организаций правом на индексацию их пенсии как неработающим пенсионерам», — добавила парламентарий.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали инициативу. «Людям, которые не получают заработную плату, но юридически считаются трудоустроенными, нужно пересчитывать пенсии как неработающим пенсионерам», — сказала «Парламентской газете» первый заместитель председателя комитета Елена Цунаева. Тем более, отметила она, что пенсионеров, которые работают в таком режиме, не так много.

Нужно проверить, и как выполняют уже существующие правила индексации пенсий для руководителей общественных и некоммерческих организаций, добавила Елена Цунаева. Она сообщила, что к ней во время региональной недели в Новгородской области обратились представители региональных НКО, в том числе отделения регионального объединения инвалидов.

«Чтобы иметь право финансовой подписи, возможность участвовать в грантовых кампаниях, они оформляются на работу в штат, но зарплату не получают», — пояснила депутат. И они тоже столкнулись с тем, что пенсию им не пересчитывают. Поэтому необходимо, чтобы в Пенсионном фонде обязательно учитывали такие нюансы, чтобы права людей были соблюдены.