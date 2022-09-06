Субсидии на реализацию соцпроектов могут получить псковские НКО

10:25, 06 сентября 2022, ПАИ

Заявочная кампания второго конкурса по предоставлению субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов проходит в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проводится по 19 направлениям, среди которых социальная поддержка и защита граждан, экологическая безопасность, благотворительная деятельность, развитие и популяризация военно-патриотического воспитания и другие.

Чтобы побороться за грант, представителям НКО необходимо в срок до 4 октября заполнить электронную форму, размещённую на сайте псков.гранты.рф.

Заявка должна содержать информацию о социальном проекте, его руководителе и команде, сведения об организации, календарный план реализации, смету затрат, согласие на размещение в интернете информации об участнике конкурса, о подаваемой заявке, иную информацию, связанную с проектом, согласие на обработку персональных данных.

Итоги конкурса подведут в конце октября этого года. Максимальный размер субсидии составляет порядка 860 тысяч рублей. Общий бюджет второго конкурса – более 17 млн рублей.

Подробную информацию можно узнать в управлении общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области: улица Конная, 2, кабинет № 106, телефон: 8 (8112) 29-91-42, 29-91-44, 29-91-46, почта: mg.kipel@pskov.ru.

Напомним, это уже второй в 2022 году конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализуемый правительством Псковской области. По итогам первого конкурса поддержку получил 21 социальный проект СОНКО региона.