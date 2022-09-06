Стал известен финал истории псковского фермера, пытавшегося разводить верблюдов
Подробности истории фермера, пытавшегося разводить верблюдов в Псковском районе, выяснило издание «АиФ – Псков».
В 2015 году фермер Сергей Садовин решил построить в Псковском районе хозяйство по разведению верблюдов. Фермер был уверен, что выносливые животные быстро приспособятся к условиям Псковской области и станут источниками ценного молока, шерсти и даже мяса. Однако чиновникам эта идея показалась фантастической, поэтому фермер начал своё дело на заёмные средства.
Сергей Садовин построил на территории своего хозяйства верблюжатник, купил четырёх верблюдов и даже дождался от них потомства. Но через два года большинство верблюдов отравили недоброжелатели, уточнил фермер. Единственную выжившую верблюдицу он продал: сейчас она катает детей где-то в Белоруссии.
По словам Сергея Садовина, опыт разведения верблюдов в Псковской области обошёлся ему очень дорого. Кредит на покупку верблюда и строительство верблюжатника он брал под 27 % годовых. В итоге, чтобы погасить долги, ему пришлось продать квартиру.
Сейчас в хозяйстве Сергея Садовина козы, пара свиней и павлины.
О том, какие ещё нетрадиционные направления животноводства пробуют развить в Псковской области, читайте на сайте «АиФ – Псков».
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