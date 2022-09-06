К поиску пропавших в Пскове девочек подключился отряд «ЛизаАлерт»

10:47, 06 сентября 2022, ПАИ

К поиску пропавших 15-летних школьниц Ксении Красновой и Виктории Кузнецовой подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт». Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Девочки 5 сентября ушли из школы № 22, расположенной на улице Алтаева, и не вернулись домой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 02 или 8-911-371-97-71, а также 8-800-700-54-52.