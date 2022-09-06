Заключён контракт на ремонт путепровода на улице Индустриальной в Пскове

11:02, 06 сентября 2022, ПАИ

В Пскове продолжается активная контрактация ремонтов дорог на предстоящий сезон. В настоящее время заключён контракт на ремонт путепровода на улице Индустриальной. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Борис Елкин.

По его словам, подрядная организация приведет в порядок более 500 метров дорожного полотна. Старое покрытие проезжей части снимет и уложит два слоя нового асфальта, заменит бортовой камень, установит новое барьерное и пешеходное ограждение, нанесет разметку.

Также подписан договор на ремонт участка улицы Харченко от Ленинградского шоссе до дома №27. Будет восстановлено более 400 метров дороги. Предстоит заменить водопропускные трубы, покрытие проезжей части, обрезать кустарник и укрепить обочины. Для безопасности на улице появятся «лежачий полицейский», дорожные знаки, разметка.

«Заблаговременное заключение контрактов позволит начать дорожные работы весной следующего года, как только наступит благоприятная погода», - отметил Борис Елкин.