Псковичи могут принять участие в кадастровой оценке объектов недвижимости

11:14, 06 сентября 2022, ПАИ

Государственную кадастровую оценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест проведут в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Работа будет проводиться в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и распоряжением правительства Псковской области от 2 июня 2022 года №2-р. В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели вправе предоставить в Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки декларации о характеристиках объектов недвижимости. Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки осуществляется на постоянной основе.

В рамках подготовки к проведению государственной оценки Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки осуществляет приём и рассмотрение в соответствии с порядком, утверждённым приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24 мая 2021 года №П/0216, представленных правообладателями деклараций о характеристиках зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

Вся необходимая информация, в том числе нормативно-правовые документы, утверждённый график приёма заявителей и деклараций, форма и примеры заполнения деклараций, контактные данные, размещена на официальном сайте бюджетного учреждения в разделе «Кадастровая оценка».

Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки находится в Пскове на улице Госпитальной, 3. Телефоны для справок: 8 (8112) 58-60-60, 8 (8112) 58-60-10, 8 (8112) 58-68-04.