Стихийную свалку ликвидировали в Псковском районе по требованию прокуратуры

11:30, 06 сентября 2022, ПАИ

Несанкционированную свалку в Псковском районе ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

При проверке сотрудники прокуратуры установили, что на территории Ваулиногорского участкового лесничества КУ «Псковское лесничество», за деревней Елизарово, обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов: битого стекла и шифера, полиэтиленовых и картонных упаковок, строительных отходов, пластиковых бутылок и посуды.

В связи с тем, что должностные лица лесной охраны с весны текущего года не приняли должных мер по ликвидации свалки, природоохранный прокурор внёс представления в адрес председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области и руководителя КУ «Псковское лесничество». По результатам их рассмотрения нарушения закона устранены в полном объеме, несанкционированная свалка отходов в границах лесного фонда ликвидирована.