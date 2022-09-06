Великолучанка лишилась денег при покупке стиральной машины

12:08, 06 сентября 2022, ПАИ

Великолучанка решила купить стиральную машину и стала жертвой мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась местная жительница 1987 года рождения. Женщина написала заявление о хищении денежных средств. Она пояснила, что в приложении бесплатных объявлений нашла информацию о продаже стиральной машины, договорилась с продавцом о покупке и перешла по ссылке для заполнения анкеты. После ввода данных с её счета было списано 3000 рублей.

По данному факту проводится проверка.