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В Пскове латвийского перевозчика наказали за незаконный провоз силикагеля

Латвийского перевозчика привлекли к ответственности за незаконный провоз силикагеля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Латвийский перевозчик, прибыв на таможенную территорию ЕАЭС, сообщил таможенному органу недостоверные сведения о перевозимых товарах. Помимо заявленного пива, он также перевозил силикагель.

Судья Псковского городского суда признал перевозчика виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Ему назначили административное наказание в виде конфискации товара, признанного предметом административного правонарушения.

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