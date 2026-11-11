В Пскове латвийского перевозчика наказали за незаконный провоз силикагеля

16:33, 11 ноября 2026, ПАИ

Латвийского перевозчика привлекли к ответственности за незаконный провоз силикагеля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Латвийский перевозчик, прибыв на таможенную территорию ЕАЭС, сообщил таможенному органу недостоверные сведения о перевозимых товарах. Помимо заявленного пива, он также перевозил силикагель.

Судья Псковского городского суда признал перевозчика виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Ему назначили административное наказание в виде конфискации товара, признанного предметом административного правонарушения.