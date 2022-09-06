Как получить выплату при рождении первого ребёнка, объяснили псковичам

12:52, 06 сентября 2022, ПАИ

Как получить ежемесячную выплату при рождении первого ребёнка, рассказали в комитете по социальной защите Псковской области.

Отмечается, что эту выплату могут получать семьи, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие в России. Она назначается до достижения ребёнком возраста одного года, потом двух лет, затем трёх лет. Подать заявление можно на портале госуслуг здесь.

«Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка, выплату назначат с даты его рождения. Если обратиться с заявлением позже, то выплата назначается со дня обращения», – отметили в комитете.

Размер выплаты по Псковской области с 1 июня составляет 13 475 рублей. Право на неё имеют семьи, чей доход не превышает двух величин прожиточного минимума для трудоспособного населения – 30 038 рублей на одного члена семьи.