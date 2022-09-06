Как получить выплату при рождении первого ребёнка, объяснили псковичам
Как получить ежемесячную выплату при рождении первого ребёнка, рассказали в комитете по социальной защите Псковской области.
Отмечается, что эту выплату могут получать семьи, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие в России. Она назначается до достижения ребёнком возраста одного года, потом двух лет, затем трёх лет. Подать заявление можно на портале госуслуг здесь.
«Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка, выплату назначат с даты его рождения. Если обратиться с заявлением позже, то выплата назначается со дня обращения», – отметили в комитете.
Размер выплаты по Псковской области с 1 июня составляет 13 475 рублей. Право на неё имеют семьи, чей доход не превышает двух величин прожиточного минимума для трудоспособного населения – 30 038 рублей на одного члена семьи.
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