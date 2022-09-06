Как пройти диспансеризацию после перенесённого коронавируса

12:13, 06 сентября 2022, ПАИ

Как пройти диспансеризацию после перенесённого коронавируса, рассказали псковичам в Telegram-канале городской поликлиники Пскова.

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает в себя такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию легких, ЭХО-кардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Куда обращаться?

В поликлинику №1 – через запись к терапевту. 66-53-54 - регистратура.

В поликлинику №2 – через участкового врача или отделение профилактики. Телефон 29-35-06.

В поликлинику №3 – в порядке живой очереди в 26 кабинет с 8:00 до 16:00. Телефон 53-33-88.

Какие документы должны быть на руках?

При прохождении диспансеризации необходимо иметь полис ОМС, амбулаторную карту, выписку, подтверждающую амбулаторное или стационарное лечение.