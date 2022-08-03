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Общество

Педагог великолукской школы №1 поборется за победу в проекте «Классная тема»

Фото: Великолукская правда Новости

Учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова подала заявку на участие в конкурсе, где главным призом станет возможность вести авторскую программу на федеральном телеканале, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету, пройти тестирование и загрузить видеовизитку. Свой видеоролик Татьяна Борисовна сняла в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской. Там педагог провела экскурсию и рассказала о фольклоре.

Как сообщает телеграмм-канал «Великолукские новости», в финал пройдут семь педагогов, которые выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1» и проведут урок для всей страны. Участниками также станут популярные артисты, учёные, космонавты и музыканты.

Напомним, что шоу «Классная тема» будет выходить на канале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения РФ и компании VK. Проект создаётся по поручению президента Владимира Путина и Минпросвещения РФ. Принять участие в кастинге могут учителя русского языка и литературы, математики, истории, географии, физики, химии и биологии. Заявку можно оформить через мини-приложение в «ВКонтакте». Приём заявок продлится до 10 августа.

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