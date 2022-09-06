Более 14 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в августе

12:55, 06 сентября 2022, ПАИ

Более 14 километров береговой линии в Псковской области очистили от мусора в августе в рамках акции «Вода России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что очистка берегов водоёмов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» продолжится. Администрации районов совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтёрами проводят экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озёр. Прибрежные полосы очищают от пластиковых бутылок, пакетов, банок.

В августе в акции приняли участие 135 человек из 11 муниципалитетов. Совместными усилиями убрали более 14 километров береговой линии водных объектов Псковской области.

В 2022 году акция «Вода России» реализуется в рамках мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».