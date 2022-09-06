Завершены дорожные работы на трассах М-9 «Балтия» и Р-56 в Псковской области

12:27, 06 сентября 2022, ПАИ

С опережением сроков введены в эксплуатацию обновленные участки федеральных дорог Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков и М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

К устройству поверхностной обработки на участке дороги М-9 с 485-го по 517-й км в Пустошкинском районе и устройству защитных слоев со 140-го по 197-й км трассы Р-56 в Псковском районе подрядные организации приступили в начале июня. На участке протяженностью 57 км было выполнено устройство выравнивающего и защитного слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил». Данная технология предполагает покрытие поверхности дороги специальной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты. Это обеспечивает защиту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, его герметичность, восстановление эксплуатационных характеристик дорожной одежды. На участке трассы «Балтия» в местах образования самых значительных дефектов проводилось фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и локальное устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, а после – устройство одиночной поверхностной обработки. Обе технологии позволяют продлить срок службы покрытия и в целом увеличить межремонтный срок эксплуатации дороги.

Сейчас в Псковской области продолжается капитальный ремонт двух участков федеральных дорог: М-9 «Балтия», где работы завершатся в ноябре, и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, ввод которого запланирован в 2023 году. До конца сезона в регионе также планируется ввести в эксплуатацию после устройства слоев износа участок дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой с 4-го по 15-й км и отремонтированный путепровод через железнодорожные пути на 536-м км трассы Р-23.