Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершены дорожные работы на трассах М-9 «Балтия» и Р-56 в Псковской области

С опережением сроков введены в эксплуатацию обновленные участки федеральных дорог Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков и М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

К устройству поверхностной обработки на участке дороги М-9 с 485-го по 517-й км в Пустошкинском районе и устройству защитных слоев со 140-го по 197-й км трассы Р-56 в Псковском районе подрядные организации приступили в начале июня. На участке протяженностью 57 км было выполнено устройство выравнивающего и защитного слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил». Данная технология предполагает покрытие поверхности дороги специальной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты. Это обеспечивает защиту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, его герметичность, восстановление эксплуатационных характеристик дорожной одежды. На участке трассы «Балтия» в местах образования самых значительных дефектов проводилось фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и локальное устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, а после – устройство одиночной поверхностной обработки. Обе технологии позволяют продлить срок службы покрытия и в целом увеличить межремонтный срок эксплуатации дороги.

Сейчас в Псковской области продолжается капитальный ремонт двух участков федеральных дорог: М-9 «Балтия», где работы завершатся в ноябре, и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, ввод которого запланирован в 2023 году. До конца сезона в регионе также планируется ввести в эксплуатацию после устройства слоев износа участок дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой с 4-го по 15-й км и отремонтированный путепровод через железнодорожные пути на 536-м км трассы Р-23.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 сентября 2022

Псковская область готова к отопительному сезону почти на 90%

06 сентября 2022

Северный ветер и дожди ожидаются в Псковской области 7 сентября
06 сентября 2022

Подготовку к отопительному сезону обсуждают в медиацентре ПАИ
06 сентября 2022

Как получить выплату при рождении первого ребёнка, объяснили псковичам
06 сентября 2022

Учитель из Великих Лук вышла в полуфинал проекта «Классная тема!»
06 сентября 2022

В УГХ Пскова рассказали, кто входит в комиссию по проверке готовности к отопительному сезону
06 сентября 2022

Более 46 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
06 сентября 2022

Как пройти диспансеризацию после перенесённого коронавируса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...