Как проверять правильность данных в квитанции за ТКО, рассказали псковичам

13:16, 06 сентября 2022, ПАИ

В ближайшее время жители Псковской области начнут получать квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО. Как поступить, если в квитанции указан прошлый собственник, пояснили в компании «Экопром».

«Если вы приобрели квартиру или дом, а квитанции продолжают приходить на предыдущего владельца, то необходимо подготовить документы, подтверждающие факт владения имуществом, и отправить заявление (можно в произвольной форме) о смене получателя, приложив подтверждающие документы, на электронную почту регоператора ro_pskov@mehuborka.ru или в официальную группу: vk.com/mehpskov», - рекомендуют в компании.



Если в квитанции указано неверное количество зарегистрированных человек, следует взять в управляющей компании архивную справку или же выписку по лицевому счету, где указано количество зарегистрированных граждан. Затем необходимо отправить заявление (можно в произвольной форме) об изменении количества зарегистрированных лиц, приложив подтверждающие документы, на электронную почту регоператора ro_pskov@mehuborka.ru или в официальную группу: vk.com/mehpskov.

Если квитанции не приходят, можно оформить электронное получение квитанции на свой e-mail. Инструкция о переходе на электронные квитанции по обращению с ТКО находится здесь. Также можно запросить квитанцию, сообщив об этом на электронную почту или в группу компании в соцсети «ВКонтакте».