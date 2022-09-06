Северный ветер и дожди ожидаются в Псковской области 7 сентября

13:10, 06 сентября 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 7 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Температура воздуха по области ночью составит +4…+9 градусов, днём +11...+16. Ветер прогнозируется северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет выше нормы.