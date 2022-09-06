Накануне отопительного сезона Новоржевский район лидирует по числу замечаний

13:39, 06 сентября 2022, ПАИ

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов призвал главу Новоржевского района Софью Пугачеву внимательнее относиться к подготовке к отопительному сезону. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, «есть муниципалитеты, которые из года в год страдают проблемами при подготовке к отопительному сезону, к ним постоянно возникают те же претензии».

«Новоржевский район. Два раза подряд коллеги не получали паспорт готовности. В прошлом году не получили, потому что у них не было котлов. Они взяли и в августе разобрали старые – дайте нам деньги на новые», – рассказал Сергей Грахов.

«На данный момент район лидирует по числу замечаний Ростехнадзора, их 86. Хочу попросить главу муниципалитета внимательнее относиться к подготовке к отопительному сезону», – сказал он.

Сергей Грахов также уточнил, что паспорта готовности ни один из муниципалитетов пока не получил, сделать это предстоит до 15 октября.