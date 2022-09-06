О трудностях при старте отопительного сезона рассказал Сергей Грахов

14:28, 06 сентября 2022, ПАИ

О трудностях при старте отопительного сезона в Псковской области рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В частности, Сергей Грахов отметил, что запуск отопительной системы – это сложный процесс, для правильного функционирования тратится достаточно много ресурсов.

Также он заметил, что любой запуск системы отопления создаёт нагрузку на трубы – большое количество гидроударов они могут и не выдержать.

Руководитель профильного комитета посоветовал псковичам уделять больше внимания утеплению своего жилища, так как даже при горячих батареях помещение не сможет нагреться без должного утепления.