Тепло в дома жителей Пскова придёт в ближайшее время – Сергей Грахов

14:07, 06 сентября 2022, ПАИ

Отопление в Пскове и в регионе включат в ближайшее время, сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я думаю, что в ближайшее время можно, дату конкретную не скажу, – ответил Сергей Грахов на вопрос о дате начала подачи тепла в квартиры жителей региона. – Это на усмотрение главы муниципалитета. Я думаю, что в ближайшее время, потому что мы с муниципалитетами смотрим и отслеживаем ситуацию».

Сергей Грахов также уточнил, что паспорт готовности к отопительному сезону для пуска тепла в квартиры ждать необязательно.