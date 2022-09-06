Тепло в дома жителей Пскова придёт в ближайшее время – Сергей Грахов
Отопление в Пскове и в регионе включат в ближайшее время, сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Я думаю, что в ближайшее время можно, дату конкретную не скажу, – ответил Сергей Грахов на вопрос о дате начала подачи тепла в квартиры жителей региона. – Это на усмотрение главы муниципалитета. Я думаю, что в ближайшее время, потому что мы с муниципалитетами смотрим и отслеживаем ситуацию».
Сергей Грахов также уточнил, что паспорт готовности к отопительному сезону для пуска тепла в квартиры ждать необязательно.
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