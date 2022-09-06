«Многонациональное разноцветье» представят псковичам победители конкурса «Центр талантов»

Гала-концерт «Многонациональное разноцветье» состоится на сцене Зелёного театра 10 сентября в 14:10. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В гала-концерте примут участие 12 победителей и призёров конкурса искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности», который в 2022 году был посвящён Году культурного наследия народов России. Вход на мероприятие свободный.

На центральной площадке города свое творчество представят 12 участников. Среди них детский сводный хор города Пскова, заслуженный коллектив народного творчества России «Театр танца «Русские узоры», хореографический ансамбль «Мозаика» Центра современной хореографии «Мозаика-Данс», народный коллектив хореографический ансамбль «Юность» ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова, вокальный ансамбль «Юникс», ансамбль армянского танца «Занзегур» армянской общины «Урарту» города Пскова, образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Солнышко», группа «АртМастер», военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения, солистка Образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив» Варвара Обровец, солисты МБУ ДО ДШИ города Невеля Анастасия Тихомирова и Арина Ильинова, солистка Дома детского творчества города Себежа Анна Яковлева и солистка Опочецкого районного центра культуры Дарья Романова.