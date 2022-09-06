Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Помощи в решении медицинских вопросов попросили псковичи у Игоря Дитриха

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

За консультацией по вопросу оформления инвалидности к вице-спикеру Псковского областного Собрания Игорю Дитриху обратилась жительница деревни Лудони Струго-Красненского района Светлана Ласточкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На приёме в общественной приёмной партии «Единая Россия» женщина рассказала, что её сын с детства страдает хроническим иммунным заболеванием, до 18 лет имел статус инвалида, но после совершеннолетия группу инвалидности сняли. Как показывают результаты недавнего медицинского обследования, болезнь прогрессирует. В то же время молодому человеку выписали менее эффективный препарат, который обходится семье от 12 до 14 тысяч рублей в месяц. Светлана Ласточкина надеется, что в случае оформления инвалидности сыну назначат другое лечение и компенсируют расходы на лекарственное обеспечение.

Прежде чем перейти к обсуждению сути, Игорь Дитрих обратил внимание, что 21-летний молодой человек – совершеннолетний и не лишённый дееспособности, потому должен представлять свои интересы сам. Посетительница общественной приёмной согласилась, пояснив, что приехать лично сыну не позволило самочувствие.

Как медик с многолетним врачебным стажем Игорь Дитрих ознакомился с выпиской из истории болезни и проконсультировался по телефону со специалистом о критериях установления инвалидности по данному заболеванию.

«Насколько можно судить, основания для получения группы инвалидности есть», – подтвердил Игорь Дитрих и разъяснил дальнейший алгоритм действий: направление на проведение медико-социальной экспертизы необходимо получить в поликлинике по месту жительства.

«Сейчас документы в электронной форме направляются, и как напишут местные специалисты, такое решение и примет комиссия. Надо, чтобы всё было правильно оформлено», – подчеркнул Игорь Дитрих, оставил жительнице деревни Лудони свой номер мобильного телефона и попросил связаться, когда все справки будут собраны. «Посмотрим, чтобы в пакете документов содержались все необходимые данные», – пообещал депутат.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Кроме того, на приём к вице-спикеру пришла псковичка Светлана Антипова. Она также обратилась за содействием в решении вопроса, связанного с медицинским лечением. Игорь Дитрих дал гражданке необходимые разъяснения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 сентября 2022

Снятый в Псковской области сериал о декабристах покажут на Первом канале
06 сентября 2022

ВИДЕО Ещё одну псковскую сказку в формате видеоролика опубликовали в Сети
06 сентября 2022

Когда родители имеют право на неполный рабочий день, разъяснили псковичам

06 сентября 2022

Послушать романс за чашкой чая приглашают псковичей в усадьбу Римского-Корсакова
06 сентября 2022

Псковский коллектив выступит в Москве на празднике в честь Дня города
06 сентября 2022

Турпоток в Псков увеличился в 100 раз, утверждает сервис бронирования отелей
06 сентября 2022

Блогер сравнил жителей Псковской области с амишами
06 сентября 2022

О трудностях при старте отопительного сезона рассказал Сергей Грахов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...