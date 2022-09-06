Помощи в решении медицинских вопросов попросили псковичи у Игоря Дитриха

14:02, 06 сентября 2022, ПАИ

За консультацией по вопросу оформления инвалидности к вице-спикеру Псковского областного Собрания Игорю Дитриху обратилась жительница деревни Лудони Струго-Красненского района Светлана Ласточкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На приёме в общественной приёмной партии «Единая Россия» женщина рассказала, что её сын с детства страдает хроническим иммунным заболеванием, до 18 лет имел статус инвалида, но после совершеннолетия группу инвалидности сняли. Как показывают результаты недавнего медицинского обследования, болезнь прогрессирует. В то же время молодому человеку выписали менее эффективный препарат, который обходится семье от 12 до 14 тысяч рублей в месяц. Светлана Ласточкина надеется, что в случае оформления инвалидности сыну назначат другое лечение и компенсируют расходы на лекарственное обеспечение.

Прежде чем перейти к обсуждению сути, Игорь Дитрих обратил внимание, что 21-летний молодой человек – совершеннолетний и не лишённый дееспособности, потому должен представлять свои интересы сам. Посетительница общественной приёмной согласилась, пояснив, что приехать лично сыну не позволило самочувствие.

Как медик с многолетним врачебным стажем Игорь Дитрих ознакомился с выпиской из истории болезни и проконсультировался по телефону со специалистом о критериях установления инвалидности по данному заболеванию.

«Насколько можно судить, основания для получения группы инвалидности есть», – подтвердил Игорь Дитрих и разъяснил дальнейший алгоритм действий: направление на проведение медико-социальной экспертизы необходимо получить в поликлинике по месту жительства.

«Сейчас документы в электронной форме направляются, и как напишут местные специалисты, такое решение и примет комиссия. Надо, чтобы всё было правильно оформлено», – подчеркнул Игорь Дитрих, оставил жительнице деревни Лудони свой номер мобильного телефона и попросил связаться, когда все справки будут собраны. «Посмотрим, чтобы в пакете документов содержались все необходимые данные», – пообещал депутат.

Кроме того, на приём к вице-спикеру пришла псковичка Светлана Антипова. Она также обратилась за содействием в решении вопроса, связанного с медицинским лечением. Игорь Дитрих дал гражданке необходимые разъяснения.