Заморозки до -3 градусов ожидаются в Псковской области

14:20, 06 сентября 2022, ПАИ

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Псковской области на этой неделе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Местами ночью и утром 8, 9 и 10 сентября на большей части территории Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в эти дни на территории региона может похолодать до -1...-3 градусов.