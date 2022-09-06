Заморозки до -3 градусов ожидаются в Псковской области
Заморозки до -3 градусов ожидаются в Псковской области на этой неделе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
«Местами ночью и утром 8, 9 и 10 сентября на большей части территории Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в эти дни на территории региона может похолодать до -1...-3 градусов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
06 сентября 2022
Когда родители имеют право на неполный рабочий день, разъяснили псковичам