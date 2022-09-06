Псковские предприниматели получили более 10 млн грантовой поддержки

16:36, 06 сентября 2022, ПАИ

Проекты молодых и социальных предпринимателей из региона получили более 10 миллионов рублей грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На рассмотрение были поданы 22 заявки, из них 13 — от субъектов малого и среднего предпринимательства, включённых в реестр социальных предпринимателей, 9 — от молодых предпринимателей из различных сфер деятельности: сферы услуг, общепита, производства, строительства и торговли. По итогам очного собеседования в формате ВКС поддержку получили все заявки.

Общий объём федеральных средств, выделенных региону на грантовую поддержку молодых и социальных предпринимателей, составляет более 24 миллионов рублей. Для распределения оставшихся лимитов объявлен новый набор заявок на региональный грантовый конкурс. Он продлится с 6 сентября по 5 октября 2022 года.

Принимает заявки комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области (180000, Псковская область, город Псков, улица Некрасова, дом 23, кабинет 149). Контактный номер телефона — (8112) 29-97-29 (доб. 109), электронная почта — ni.tretjakova@economics.pskov.ru.