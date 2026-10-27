На мосту Александра Невского в Пскове завершают ремонт проезжей части
На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт проезжей части. Об этом сообщил врип главы города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MАХ.
Сегодня подрядчик планирует уложить верхний слой покрытия на левой стороне моста. Завтра рабочие приступят к устройству деформационных швов, после чего установят решётки водоотводных труб.
Если позволит погода, затем нанесут дорожную разметку и откроют движение по обеим сторонам моста. После этого подрядчику останется восстановить разобранные островки безопасности. На этом ремонт проезжей части будет завершён.
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