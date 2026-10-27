Представители Псковской области примут участие в чемпионате «Абилимпикс» в Москве

13:42, 27 октября 2026, ПАИ

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» начнётся в Москве 31 октября. В деловой программе примут участие представители Псковской области – обучающиеся, педагоги школ и колледжей, а также сотрудники регионального министерства образования, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В этом году чемпионат пройдёт под девизом «Каждая победа начинается с мечты!». Участники будут соревноваться по 50 основным компетенциям. Ещё по девяти направлениям состоятся открытые соревнования с участием представителей дружественных государств, в том числе стран БРИКС. Кроме того, организаторы представят 12 презентационных компетенций, связанных с перспективными потребностями экономики в кадрах.

Основной площадкой соревнований станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев-центр». Мероприятия также пройдут на других площадках Москвы.

Деловая программа будет посвящена профессиональной реализации людей с инвалидностью и ОВЗ, подготовке востребованных специалистов, наставничеству, трудоустройству и созданию доступной образовательной и профессиональной среды. Она объединит три тематических направления: «Профессии будущего: новые возможности для каждого», «От чемпиона к профессионалу: траектории карьеры и наставничество» и «Инклюзивная среда: от ранней помощи семьям до профессионалов – непрерывное образование».

Для гостей подготовят и профориентационные мероприятия. Дети от 6 до 13 лет смогут посетить «Фестиваль знакомства с профессией», а также принять участие в профессиональных пробах. В программе запланированы ярмарка трудоустройства и консультационные площадки партнёров движения «Абилимпикс» и федеральных ведомств.

Отдельной частью чемпионата станет «Фестиваль региональных компетенций», приуроченный к Году единства народов России. Его этнокультурное пространство объединит площадь Единства народов, квартал Национальных кухонь и Этнокультурный квартал. Представители регионов познакомят посетителей с традициями и культурой своих территорий, национальными блюдами, народными промыслами и творчеством.

На тематической экспозиции покажут современные отечественные технические средства реабилитации. Также организуют консультации общероссийских общественных организаций инвалидов и государственного фонда «Защитники Отечества», который поддерживает участников СВО. Свою работу представят и другие организации, в том числе ArtMasters, Российское общество «Знание», АНО «Национальные приоритеты России» и «Движение первых».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится при поддержке Министерства просвещения России, правительства Москвы и президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Федеральный оператор проекта – Институт развития профессионального образования.