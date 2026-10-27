Псковские студенты-спасатели помогают восстанавливать Белгород после обстрелов

14:04, 27 октября 2026, ПАИ

Добровольцы Псковского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) принимают участие в ликвидации последствий обстрелов и оказании гуманитарной помощи жителям Белгорода. Основные силы добровольцев направлены на аварийно-восстановительные работы, сообщили ПАИ в региональном отделении.



Фото: Псковское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС)



Фото: Псковское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС)



Фото: Псковское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС)



Фото: Псковское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС)



Фото: Псковское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС)



Фото: Псковское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС)











Студенты-спасатели уже провели демонтаж опасных конструкций в здании Белгородского строительного колледжа, закрыли тепловой контур в жилых домах, чтобы защитить квартиры от холода и непогоды, а также помогли жителям очистить от строительного мусора пострадавшие дома.

В составе группы – три добровольца: Павел Петров, Владислав Тюкша и Никита Никандров. Для Павла Петрова это уже не первая подобная миссия, остальные ребята отправились в зону ЧС впервые.

«Ребята выбрали это направление, потому что там сейчас помощь нужна больше всего. Много людей пострадало, и недавно случилось опять – но наши добровольцы работают в таких условиях, быстро реагируют и помогают», – отметили в региональном отделении ВСКС.

За время работы псковские студенты-спасатели оказали первую и психологическую помощь более чем 50 пострадавшим. «Важно ездить на такие миссии, потому что людям там действительно нужна помощь, и часто – прямо сейчас. Страшно бывает, но страх отступает, когда ты видишь, что можешь быть полезен. Обстановка вокруг тяжёлая, особенно когда понимаешь, через что прошли люди. Морально и физически непросто: работаем в напряжённом режиме, но именно в такие моменты понимаешь ценность взаимопомощи и то, ради чего мы здесь», – подчеркнул доброволец Псковского регионального отделения ВСКС Павел Петров.